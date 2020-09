Aantal zelfdodingen in Fryslân is de afgelopen drie jaar gedaald

SNEEK-Sinds 2016 is het aantal zelfdodingen in Fryslân voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald van 90 zelfdodingen in 2016 naar 68 in 2019. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op donderdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag en besteedt GGD Fryslân aandacht aan het doorbreken van het taboe rondom zelfmoord. Corona Ondanks dat het aantal zelfdodingen in de afgelopen drie jaar is gedaald, blijft suïcidepreventie voor GGD Fryslân een belangrijk thema.

Met het oog op de stijging van het aantal werklozen als gevolg van de economische crisis door Corona, maakt GGD Fryslân zich zorgen over het te verwachten aantal slachtoffers. Het is daarom van groot belang om nu volop in te zetten op het voorkomen van een stijging van het aantal mensen dat overlijdt door zelfdoding, vanuit het gedeelde besef dat elke zelfdoding er één te veel is.

Suïcidepreventie in Fryslân

Vanuit de preventieve rol is GGD Fryslân de verbinding, samenwerking en keten aan het verbreden en versterken. Zo werkt de GGD onder andere samen met gemeenten, scholen, ProRail, GGZ en ziekenhuizen. Dit helpt om mensen die rondlopen met angstige, depressieve en/of suïcidale gedachten vroegtijdig in kaart te brengen, nog betere zorg te bieden en op die manier te voorkomen dat dit leidt tot een suïcide(poging). Vanwege Wereld Suïcide Preventie Dag wordt er wereldwijd en door GGD Fryslân aandacht besteed aan alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn.

Hulplijn

Hulplijn Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113 Mensen die worstelen met zelfmoordgedachten of zich zorgen maken over een naaste, kunnen hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. De hulplijn is bereikbaar via het telefoonnummer 113 én gratis via het telefoonnummer 0800-0113. Ook is het mogelijk om anoniem te chatten via www.113.nl.