Aantal coronabesmettingen op De Twine in IJlst opgelopen tot 43

IJLST-Het aantal coronabesmettingen op basisschool De Twine in IJlst is opgelopen tot 43. Het gaat daarbij om 35 besmettingen bij leerlingen en acht bij medewerkers. De school is deze hele week dicht geweest vanwege de corona-uitbraak. Vrijdagmiddag wordt gekeken of de school volgende week weer open kan.