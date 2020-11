75 nieuwe besmettingen in Fryslân, een flinke daling

FRYSLÂN - Over de afgelopen 24 uur worden door het RIVM 75 nieuwe besmettingen in Fryslân gemeld. Dinsdag waren dat nog 127, dus 52 minder.

In gemeente Súdwest-Fryslân werden met 27 de meeste besmettingen vastgesteld. Dinsdag waren het daar 19. In Heerenveen ging het om 3 nieuwe gevallen, waar het dinsdag 13 vastgestelde besmettingen waren. In De Fryske Marren kwam er 5 nieuwe besmettingen bij. Dinsdag ging het om 16.

Er is de afgelopen 24 uren één person opgenomen in het ziekenhuis en er zijn twee Friezen overleden aan het virus, beide in Súdwest-Fryslân.

Landelijk heeft het RIVM 7.657 positieve coronatests geregistreerd, dat zijn er 112 minder dan dinsdag.