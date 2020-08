17 nieuwe coronabesmettingen; zorg over oplopende Friese coronacijfers

SNEEK-In Friesland zijn er in één week tijd 17 nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat meldt GGD Fryslân. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juni, toen het nieuwe testbeleid van kracht werd en iedereen met coronaklachten zich kon laten testen. Vorige week waren er 'maar' vier nieuwe gevallen. Omdat het steeds drukker wordt, neemt GGD Fryslân 80 nieuwe medewerkers aan, voornamelijk bron- en contactonderzoekers.

GGD Fryslân en de Veiligheidsregio maken zich zorgen om de verspreiding van het virus, vooral onder jongeren. Uit de positieve gevallen en bron- en contactonderzoeken blijkt dat jongeren geregeld aan het feestvieren zijn. Dit zien de instanties bijvoorbeeld in Dokkum, waar het virus na een feestje als een lopend vuurtje verder is gegaan.

Jongeren lijken zich onvoldoende bewust te zijn van het feit dat ze het virus in de kroeg en op feestjes kunnen oplopen. Ze blijven soms doorlopen met klachten. Daarmee kunnen ze bijdragen aan een versnelde terugkeer van het virus. Vandaar dat GGD Fryslân en de Veiligheidsregio benadrukken dat de cijfers vooral laag blijven als iedereen zich aan de maatregelen en richtlijnen houdt.

Nieuwe medewerkers GGD

De nieuwe medewerkers die GGD Fryslân nu zoekt, zijn nodig om bij een stijging in Fryslân het virus te kunnen indammen. Maar ook omdat GGD Fryslân momenteel deze onderzoeken doet voor Rotterdam. Daar is grote drukte vanwege de snelle stijging.

De gezondheidsdienst zoekt op korte termijn zo'n 60 nieuwe collega's voor bron- en contactonderzoek. Ook is er behoefte aan nog eens tien mensen die in testcentra coronamonsters bij mensen met klachten kunnen afnemen en aan tien triageverpleegkundigen.

Cijfers

In Fryslân zijn deze week 2.152 mensen op corona getest. Dit zijn er 264 minder vergeleken met vorige week. In totaal zijn nu 667 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Ook deze week zijn er geen meldingen bij de GGD geweest van ziekenhuisopnames of overlijdens van personen met corona. Dit laatste cijfer staat al sinds begin juni op 69. Onder de nieuwe positief getest personen zijn geen bewoners uit verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wie klachten heeft, kan zich voor een test melden via 0800-1202 en op de Waddeneilanden bij de huisartsen. Zolang de uitslag van de test niet binnen is, geldt het advies om deze thuis af te wachten, zelfs als dit door de drukte langer duurt dan aangekondigd.