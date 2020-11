100 gratis verwenweekendjes voor gezinnen met een ernstig ziek kind

De gezinnen mogen in december één weekend in een van de vakantieparken door heel Nederland verblijven. RCN de Potten verwelkomt de gezinnen in het weekend van 18 december. Daar krijgen ze een boodschappenpakket bij aankomst, zijn de bedden al opgemaakt en wordt in alle avondmaaltijden voorzien. Zo hebben deze gezinnen echt alle tijd voor elkaar. RCN doet dit aanbod geheel belangeloos.

‘Dit is een heel bijzonder gebaar van RCN Vakantieparken. Dat geldt zeker in deze tijden waarin ons leven in de greep is van het corona-virus. En ook de toeristenindustrie het niet makkelijk heeft. Namens onze gezinnen zeg ik vanuit de grond van mijn hart: dank jullie wel!’, zegt voorzitter Jan-Joost Galesloot van Stichting Gaandeweg.

‘Juist in deze vreemde tijd is ontspanning en samenzijn met je meest dierbaren ontzettend belangrijk. Stichting Gaandeweg heeft een fantastisch doel wat feilloos aansluit bij RCN, vakantie is tenslotte voor iedereen. Wij kijken ernaar uit om deze 100 gezinnen te verwelkomen en een onvergetelijk weekend te bezorgen.’ Riné van Dingstee - algemeen directeur RCN Vakantieparken

Over Stichting Gaandeweg

Sinds 1988 biedt Stichting Gaandeweg gezinnen met een jonge kankerpatiënt een vakantieweek of een lang weekend aan. We beschikken over eigen bungalows verspreid door Nederland. Daarnaast huren we in piekperiodes vakantiehuizen op parken waarmee we goede afspraken hebben gemaakt. Doordat gezinnen er echt even helemaal uit zijn, maakt hoogspanning plaats voor ontspanning. Stichting Gaandeweg is ANBI en CBF gecertificeerd.

Over RCN Vakantieparken

Een verblijf bij RCN-vakantieparken is méér dan een heerlijke vakantie. RCN biedt al meer dan 65 jaar een bijzondere combinatie van kampeerplaatsen en verblijfsaccommodaties op locaties middenin of vlakbij prachtige natuurgebieden. Wat niet iedereen weet is dat RCN de winstuitkering besteedt aan maatschappelijke projecten en aan mensen voor wie een vakantie minder vanzelfsprekend is door eenzaamheid, gebrek aan geld of fysieke omstandigheid.