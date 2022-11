Gezond snacken: zo doe je dat!

Maar nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, is het soms juist zo lekker om ’s avonds met een hapje en drankje onder een dekentje te kruipen op de bank. Gelukkig hoef je het snacken ook niet helemaal te schrappen, want er zijn ook genoeg gezonde opties. Zo snack jij zonder schuldgevoel!

Ga voor groen

Misschien wel de meest voor de hand liggende optie, maar daardoor niet minder lekker! In plaats van een bakje pinda’s of chips, is een schaaltje met rauwkost een betere optie. Het voordeel is dat groenten als paprika, wortel en komkommer een lekkere bite hebben. Perfect om op te knagen tijdens een spannende film. En vind je de smaak van de groente alleen niet zo spannend? Dan kun je deze eventueel nog opfleuren door er een lekkere en gezonde dip bij te maken. Denk bijvoorbeeld aan humus of een frisse yoghurtdip.

Neem een vet visje

Zin in iets met wat meer smaak? Kies dan voor een lekkere vette vis. Zo krijg je direct je dagelijkse dosis omega-3 binnen. Kies wel voor een vis die met name onverzadigde vetten bevat. Dus geen kibbeling met ravigottesaus, maar wel een lekker stukje haring of makreel. En wil je jezelf extra verwennen? Haal dan verse vis bij de vis groothandel of visboer, zodat je nog meer van je snack moment geniet.

Kies voor vlees

Naast vis, is ook vlees een goede optie als snack. Met name kip is uitermate geschikt als gezonde snack optie. Kip zit namelijk boordevol vitamines, mineralen en eiwitten. Bovendien zit er weinig vet in. Rol bijvoorbeeld een plakje kipfilet om een augurkje heen of bak wat stukjes gekruide kip. Kies hierbij wel het liefst voor biologisch of scharrelvlees van de slager of vlees groothandel, zodat je zeker weet dat de kip daadwerkelijk alle goede stoffen bevat. Want, hoe beter het leven van de kip geweest is, hoe beter het vlees is voor jou!

Voor de zoetekauw

Ben jij een echte zoetekauw en heb je regelmatig zin in een suikerhoudende snack? Verruil deze dan voor een stuk fruit. En vind je een appel of banaan uit de hand nou een beetje saai? Maak het dan leuker voor jezelf door een kleine fruitsalade te maken. Of wat dacht je van een verfrissende smoothie?