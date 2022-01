Gezocht: Redactie Coördinator (fulltime 32-40 uur)

Als redactie coördinator begeleid je de ontwikkeling van het blad en het redactieproces. Stelt het redactieschema op, bewaakt de kwaliteit van de uitgaven en stuurt de redactie aan. Je selecteert en beoordeelt content in samenspraak met de eindredacteur. De redactie-coördinator zet zich daarnaast actief in voor het verder ontwikkelen van andere (online) uitgaven.

Je Werkzaamheden:

Verbeteren en bewaken van bladformule’ s;

Je bent het aanspreekpunt voor diverse titels;

Je beoordeelt de inhoud, het beeld en de opmaak;

Je bewaakt de deadlines;

Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van de redactieschema’s en het uitzetten van de content;

Je leidt redactievergaderingen;

Je onderhoudt contact met belanghebbenden en samenwerkende partijen;

Stuurt tekstschrijvers en fotografen aan;

Redactiesuggestie verzamelen.

Wat vragen wij?:

Minimaal HBO werk en denkniveau;

Kennis van regionale en lokale media is een pré;

Je bent in het bezit van goede communicatieve vaardigheden;

Inlevingsvermogen in de verschillende partijen. Van klant tot lezer;

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend;

Beheersing van de Friese taal is een pré;

Je bent in het bezit van een rijbewijs;

Kan goed zelfstandig werken;

Met een sterk probleemoplossend vermogen;

Kan goed werken met wekelijkse deadlines.

Software

Word, Excel, Outlook en Trello

Wij bieden

Wij bieden een energieke omgeving. Ying Media is een groeiende speler in het Friese medialandschap. De focus ligt binnen het bedrijf op de mens en dat zie je terug in al onze titels. Binnen het bedrijf is ruimte voor nieuwe ideeën. Daarnaast bieden wij een salaris passend bij jouw werkervaring.

Interesse?

Past dit profiel bij jou? Mail dan je cv en motivatie vóór 1 februari 2022 naar mbouwman@yingmedia.nl. Graag in het onderwerp: ‘Vacature redactie coördinator’ vermelden.

Ying Media - jouw regio dichterbij

Ying Media is dé lokale mediapartner die ruim 200 duizend inwoners bereikt via print en online in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren. Met onze 4 huis-aan-huis maandbladen, diverse inspiratiekranten, 5 nieuwswebsites, eigen video’s, 17 social media accounts en 5 (toeristische) magazines brengen wij datgene in beeld wat de regio kleur geeft. Actueel en achtergrond. Over mensen, ontwikkelingen en belevenissen. Wonen, werken, ondernemen en recreëren. Verbinden is het sleutelwoord. Wij zijn betrokken, toegankelijk en dichtbij!