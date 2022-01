Gezocht: Lid/plaatsvervangend voorzitter voor Naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân

Wat doet de Naamgevingscommissie?

Voordat iets een naam krijgt, gaat daar vaak heel wat overleg en denkwerk aan vooraf. Vernoemen we iemand? Welk beeld en gevoel hebben we bij een naam? Is het een passende naam? Wat past binnen de omgeving? Past het historisch gezien? Het gaat dan niet alleen over namen voor straten, wegen en pleinen, maar ook over namen voor parken, woonplaatsen, wijken en/of buurten, bruggen en gemeentelijke gebouwen. Hierover adviseren we het college van B&W gevraagd én ongevraagd. De Naamgevingscommissie komt in principe één keer per maand bijeen.

Over de commissie

Onze commissie is professioneel en gezellig. Er zijn twee externe leden, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De overige vijf zijn ambtenaren; twee met kennis van de basisadministratie adressen en gebouwen, twee met kennis van de geschiedenis van de gemeente en een communicatieadviseur die wordt betrokken bij de externe communicatie.

Zijn wij op zoek naar jou?

Je woont in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Je voelt je betrokken bij onze gemeente.

Je hebt kennis van of affiniteit met de (cultuur)historische ontwikkeling van onze gemeente.

Je bent bereid je (ter plaatse) te verdiepen in de historie.

Je hebt affiniteit met het functioneren van het openbaar bestuur op plaatselijk niveau, maar geen directe betrokkenheid met het gemeentebestuur.

Wij vragen

Je kunt de vergadering leiden als onze voorzitter afwezig is.

Je beschikt over goede sociale, communicatieve, analytische vaardigheden en een politieke antenne.

Je bent minimaal één keer per maand beschikbaar voor de vergadering.

Je bent bereid om af en toe bij vergaderingen van dorps- en stadsbelangen aanwezig te zijn.

Je vindt het leuk om bij de onthullingen van nieuwe namen aanwezig te zijn.

Ben je flexibel? De vergaderingen kunnen op de avond zijn, maar het is prettig als je ook incidenteel overdag beschikbaar bent.

Vergoeding

De functie is onbezoldigd, maar je krijgt per vergadering een onkostenvergoeding van € 110,76 bruto (2022) en je kunt je reiskosten declareren.

Interesse?

Heb je interesse? Stuur dan vóór 1 maart 2022 een e-mail met jouw motivatie naar het secretariaat. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met de secretaris via 06-1177 7910. De voorzitter neemt dan vervolgens contact met je op.