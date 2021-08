Gezocht: freelance tekstschrijvers voor diverse lokale bladen & magazines

FRYSLÂN - Heb jij een flinke dosis gezonde interesse in mensen, merken en bedrijven? Schrijf jij in een handomdraai pakkende belevings- en human interest verhalen? Heb jij feeling met de gemeenten Súdwest-Fryslân, de Fryske Marren of Heerenveen en ben jij bij voorkeur woonachtig in één van deze gemeenten? Dat komt goed uit. Ying Media zoekt freelance tekstschrijvers die hun schrijfskills graag willen inzetten voor diverse lokale bladen & magazines!

Ying Media is dé lokale mediapartner in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren. Met 4 huis-aan-huis maandbladen – GrootSneek, GrootBolsward-IJsselmeerkust, GrootDeFryskeMarren en GrootHeerenveen - 5 nieuwswebsites, 17 social media accounts en (toeristische) magazines brengen zij datgene in beeld wat de regio kleur geeft. Actueel en achtergrond. Over mensen, ontwikkelingen en belevenissen. Wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Pak jij deze freelance-kans? Stuur dan een motivatiemail naar mbouwman@yingmedia.nl (onderwerp: freelance tekstschrijver).