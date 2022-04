Gezocht: collectanten voor het Nationaal MS Fonds in de week van 27 juni tot en met 2 juli

SNEEK - Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst tegemoet.

MS

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van en naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.

Word collectant

Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website: www.nationaalmsfonds.nl .

Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie.