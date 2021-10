Gezin uit Drachten wint prijs met hun avonturen in Zuidwest Friesland

Via de website en de inspiratiekrant stelde VVV Waterland van Friesland deze zomer bezoekers en toeristen voor een leuke uitdaging. Wie op een van de zes genoemde plekken een selfie maakte en deze instuurde, maakte kans op een mooie prijs. Alex en zijn dochters besloten vanuit Drachten naar alle locaties af te reizen. Het gezin ging op de foto bij de kop-en-schotel van Douwe Egberts in Joure, de Waterpoort in Sneek, de bloemenfontein in IJlst, de kerk in het terpdorp Allingawier, het Vrouwtje van Stavoren en het beeld van Tsjûke en March aan het Tjeukemeer. “Het was hartstikke leuk om te doen”, vertelt Alex. “We kwamen daardoor op heel mooie plekken in onze eigen provincie. Het was verrassend hoe leuk dat was.”

Pakket vol belevenissen

Alle vrolijke foto’s die Alex en zijn dochters maakten, stuurden ze door naar VVV Waterland van Friesland. “Hoe meer selfies en locaties we opstuurden, hoe meer kans we hadden om te winnen!” En die tactiek bleek effectief, want vanmiddag werd het gezin bij de grote kop-en-schotel in Joure beloond met de hoofdprijs: een verrassingspakket vol leuke belevenissen en cadeaus vanuit VVV Waterland van Friesland en de aangesloten ondernemers. Alex en dochters kregen onder meer hippe Friese sokken, een slokje van Joure, Mackum-bier van Jumbo Kooistra Supermarkten, een Hinderlooper tegel van Chocolaterie Koldewijn, drie droge worsten van Keurslager Van der Meer uit Workum, een lekker stukje kaas van De Nylander uit Workum en bloemen van De Haas uit IJlst. Ook kregen ze tickets voor de veerdienst Stavoren-Enkhuizen, het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, Museum Joure en Aldfaers Erf in museumdorp Allingawier.

Nieuwe Selfie-wedstrijd

“We hopen dat Alex en zijn dochters daarmee nog meer inspirerende avonturen gaan beleven in onze regio”, zegt Sietie Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “En tegelijkertijd kunnen ze dan ook weer meedoen aan de volgende Selfie-wedstrijd. Dit najaar dagen we namelijk iedereen uit om op de foto te gaan bij het beeld van Grutte Pier in Joure, Fontein Fortuna in Sneek, de grootste zwerfkei van Nederland in Rottum, het kanon van Sloten, de Leeuwenfontein in Workum en het Kabouterpad Gaasterland in Oudemirdum. We zien de selfies graag verschijnen. Het is zo leuk, want je ziet gewoon dat iedereen geniet van onze regio.” Meedoen kan tot 31 oktober. Selfies kunnen worden opgestuurd naar winnen@waterlandvanfriesland.nl. Kijk voor meer informatie op: www.waterlandvanfriesland.nl/selfie.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om de regio verder op de kaart te zetten.