Gezellige Somarmarkt aan de Ivige Leane onder zomerse omstandigheden

LOENGA - Er waren iets minder deelnemers en ook wat minder bezoekers tijdens de Somarmarkt, een kofferbakverkoop georganiseerd door Somar Dagbesteding. Dat had vast met het zomerse weer te maken, alhoewel de wind ervoor zorgde dat het prima uit te houden was op het stuk weiland van Somar in de landelijke omgeving van de Ivige Leane.

Toch kijkt de organisatie dik tevreden terug over de opkomst. Er waren zestig deelnemers en met name zaterdagochtend was het nog best druk met bezoekers. 's Middags waren de bezoekersaantallen wat minder. De opbrengst van de Somarmarkt gaat naar de dagbesteding. Met de inkomsten van de markt is bijvoorbeeld een duofiets gefinancierd.



Er komen nog twee edities van de kofferbakverkoop/rommelmarkt bij Somar Dagbesteding, namelijk op 26 augustus en 23 september. Volgens de organisatie de leukste kofferbakverkoop van Noord-Nederland.