Gezellige en goed bezochte Herfstmarkt in Top en Twel

OPPENHUIZEN - De Herfstmarkt in dorpshuis It Harspit in Oppenhuizen kende zaterdagmiddag een prima start met veel bezoekers die een kijkje namen langs de vele stands. Het aanbod was weer zeer divers en de meeste standhouders hebben goede zaken gedaan.

Deze keer werd naast de Elkienzaal ook de sportzaal van het dorpshuis gebruikt voor de Herfstmarkt, waardoor de indeling een ruimere opzet kende. Dat kwam de markt zeker ten goede. In de Mienskipsromte was gelegenheid gecreëerd om even te zitten, iets te eten en te drinken en gezellig bij te praten.



In de avonduren was het minder druk, maar al met al kijkt de organisatie tevreden terug op deze editie van de Herfstmarkt. Gezellig, sfeervol en gemoedelijk, waarbij velen de weg naar it Harspit wisten te vinden.

