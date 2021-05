Gezamenlijke start verkoop Friese theaters

SNEEK- Met de landelijke campagne ‘Theater. Mooier dan ooit.’ starten Schouwburg De Lawei, Theater De Koornbeurs, het Posthuis Theater en Theater Sneek samen op 23 juni de online verkoop van het nieuwe theaterseizoen 2021-2022. De vier Friese theaters verspreid over de provincie slaan de handen ineen met een gezamenlijk start. Ze kijken uit naar het moment dat de deuren van hun theaters weer open gaan en de rode loper weer uitgerold mag worden. Ze roepen gezamenlijk het publiek op om in het nieuwe seizoen weer te komen genieten van al het magische dat theater biedt.

Anders dan voorgaande jaren brengen de theaters in mei geen brochure uit. Op de website van ieder theater is binnenkort het aanbod te vinden. Op woensdag 23 juni start de kaartverkoop, zowel online als aan de kassa. Met trots presenteren de theaters dan hun programma’s boordevol cabaret, dans, muziek en toneel.

Mooier dan ooit

Met de sector brede campagne ‘Mooier dan ooit.’ wil de culturele sector heel Nederland laten weten dat ze terug zijn. Na maanden binnen zitten en beperking van sociale contacten, heeft heel Nederland behoefte aan ademruimte, genieten, geluk beproeven, kortom: leven. Dat het kan, dat het mag, dat het veilig is, en dat live onderdeel is van het leven. Een leven dat zich niet afspeelt achter schermen. Want live theater is, blijft én wordt mooier dan ooit! Mooier dan ooit. is een initiatief van Nationaal Theaterfonds, met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, BankGiro loterij en Prins Bernhard Cultuurfonds. Inmiddels hebben meer dan 750 partijen in Nederland zich bij de campagne aangesloten.