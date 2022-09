Gewonde bij ongeval in Dearsum

Tegen het einde van de middag werden politie-eenheden, ambulances en brandweervoertuigen gealarmeerd. Bij aankomst bleek er een ongeval te zijn geweest tussen twee personenauto's. Een van de auto belandde hierbij in een naastgelegen sloot.

Bij het ongeval raakte één persoon gewond, hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.