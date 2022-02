Gewonde bij botsing in Sneek, waarbij drie voertuigen betrokken waren

SNEEK - Zaterdagavond is een man gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Hendrikkade in Sneek, nabij de Truffelsteeg. Bij het ongeval waren meerdere auto's betrokken.

Waarschijnlijk gebeurde het ongeluk toen een van de auto's een parkeervak wilde verlaten en daarbij een naderende auto over het hoofd zag. De achteropkomende auto kon een aanrijding niet voorkomen en beide auto's klapten op elkaar. Hierbij liep ook een geparkeerde auto schade op. Het slachtoffer zat in de auto die aan kwam rijden en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeval is door de politie afgehandeld. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto's afgesleept.