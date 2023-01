Geweldige herstart Sneker Filmwinter

Geweldige herstart

“Nou ja jaarlijkse, het is eigenlijk een doorstart na de coronaperiode”, zeg Klaus Boonstra, die we na afloop van de première avond spraken. Boonstra sprak over een prima sfeer en de keuze om te starten met The Fabelmans van Steven Spielberg bleek een juiste.

“Het is een niet te moeilijke en ook niet een te gemakkelijke film die je tot wat nadenken stemt. Als je even naar de organisatie kijkt, we hadden anders heel veel genodigden in huis en nu niet. En als je ziet dat er twee zalen nagenoeg uitverkocht zijn met 370 mensen dan is dat veel. Sterker nog, we hebben nog nooit zoveel bezoekers op een openingsavond gehad. De kaartverkoop tot nu toe laat zien dat we al 4 films volledig uitverkocht hebben en een aantal films die er tegen aan zitten. We hebben nu 3300 kaarten verkocht. De voorspelling is dat er tussen de 3500 en 4000 mensen naar het filmfestival zullen komen. Dat is na corona echt supergoed. Tijdens de jubileumeditie hadden we een zaal en een tijdslot meer. Het loopt gewoon fantastisch. De reacties van de bezoekers zijn hartverwarmend. Echt heel fijn”, vertelt een enthousiaste Klaus Boonstra.

Programmeur Ger de Boer: Eerlijke reality-films doen het goed in Sneek

Ook programmeur Ger de Boer is kort na afloop van de herstart van het Sneker Filmwinter festival al even euforisch als de voorzitter.

“Ik vond het ook een fantastische film, die mij erg ontroerde. Toen de film na twee uren afgelopen was had ik het gevoel van ‘hij mag nog wel twee en een half uur duren, zo mooi vond ik het. In aanloop naar deze elfde editie van de Sneker Filmwinter hoop je natuurlijk dat de mensen het pad naar de bioscoop weer weten te vinden na de corona ellende. Onze inleider vertelde dat Klaus Boonstra thuis bijna nooit naar een film kijkt, ik beken eerlijk dat ik dat ook amper doe. Maar in de bioscoop kan ik ontzettende genieten. Ik vind de tv mooi voor het journaal en Studio Sport, maar een film moet je in de bioscoop zien. En kijk eens om je heen, wat een heerlijke sfeer. Ik besteed met alle liefde veel tijd aan het programmeren en dan doet mij dit goed. Na al die jaren heb ik het gevoel dat eerlijke oprechte films bij Sneek passen. Reality films doen het hier goed”, weet Ger de Boer.

The Fabelmans van Steven Spielberg

The Fabelmans van Steven Spielberg is een diep persoonlijk portret van de jongen Sammy Fabelmans, die opgroeit in het Arizona van na de Tweede Wereldoorlog. Sammy Fabelman (Gabriel Labelle; The Predator, American Gigolo serie) ontdekt op jonge leeftijd zijn passie voor film, tot grote vreugde van zijn creatieve moeder, Mitzi (viervoudig Academy Award® genomineerde Michelle Williams). Sammy's vader (Paul Dano; The Batman, There Will Be Blood) daarentegen ziet het meer als een hobby. In de loop der jaren legt Sammy de avonturen van zijn familie vast op beeld en ontwikkelt hij zich als regisseur van amateurfilms met zijn zussen en vrienden in de hoofdrol. Op zijn 16e ontdekt Sammy een hartverscheurende waarheid over zijn moeder die de familiedynamiek voorgoed verandert.

Voor meer info en programma: https://www.filmhuis-sneek.nl/sneker-filmwinter/