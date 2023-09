Gevluchte kinderen in Sneek helpen door spel en beweging? Sluit je aan bij TeamUp

SNEEK- Op de opvanglocatie in Sneek zijn organisaties Save the Children, UNICEF Nederland en War Child dringend op zoek naar vrijwilligers die vier uur per week activiteiten voor gevluchte kinderen willen begeleiden. Onder de noemer TeamUp bieden de drie organisaties hier een gezamenlijk programma aan dat bijdraagt aan het psychosociale welzijn van gevluchte kinderen. Door middel van spel en beweging kunnen kinderen weer even helemaal kind zijn en beginnen met het verwerken van hun traumatische ervaringen.

Gevluchte kinderen hebben vaak veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland worden kinderen blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen bijvoorbeeld vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden.

Deze ingrijpende en stressvolle ervaringen kunnen soms op het eerste gezicht ongezien blijven. TeamUp pakt deze onzichtbare littekens aan en helpt kinderen omgaan met hun ervaringen. Kinderen zijn bijzonder veerkrachtig, maar moeten wel de kans krijgen om hun nare ervaringen te verwerken. Spel en beweging helpen daarbij.

TeamUp biedt plezier en houvast

TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Het programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar oud. TeamUp biedt kinderen een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. Door de activiteiten voelen zij zich optimistischer en meer verbonden met hun leeftijdsgenoten. Spelenderwijs leren zij omgaan met hun emoties.

“Mijn persoonlijke motivatie om vrijwilliger te worden bij TeamUp is altijd geweest dat ik wil dat kinderen die gevlucht zijn zich welkom voelen in Nederland. Het is gewoon heel belangrijk werk, het geeft veel energie en op persoonlijk vlak leer je ontzettend veel. En ik zie kinderen die ondanks hun vlucht en onzekere situatie heel flexibel zijn.” - Myrthe, vrijwilliger TeamUp

Op dit moment kunnen de sessies in Sneek niet altijd doorgaan in verband met een tekort aan vrijwilligers. Om zoveel mogelijk gevluchte kinderen in Sneek de kans te geven om mee te doen aan de TeamUp-activiteiten, is daarom er een grote behoefte aan enthousiaste vrijwilligers. TeamUp biedt vrijwilligers training en begeleiding.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden en solliciteren via de website:www.sollicitatieteamup.nl