Gevarieerde volleybalclinic VC Sneek op 12 juli

SNEEK-VC Sneek organiseert voor alle basisscholen in Súdwest-Fryslân een spetterend volleybalevenement in de Sneker Sporthal op woensdag 12 juli. Kinderen van alle groepen 4 t/m 8 kunnen helemaal gratis aan dit volleybalfestijn deelnemen!!VC Sneek organiseerde in oktober eveneens een volleybalclnic. Toen kwam de Volleybalbus naar de Waterpoortstad en waren er ruim honderd deelnemers.

Tien spelen

Ook nu doet de Join Volleybal Tour Sneek aan. De clinic bestaat dit keer uit twee delen met in totaal tien spelen: een deel wordt onder meer door de nieuwe trainer/coach van dames 1 Erik Reitsma verzorgd. Daarnaast kunnen kinderen van alle basisscholen aan volleybalspellen deelnemen zoals een springkussen, hindernisbaan, volleybalskills, de smashmeter en het spelen van partijtjes. Leuk, speels en laagdrempelig kennis maken met de volleybalsport.

Opgave

Deelname is gelimiteerd. De groepen 4 t/m 8 zijn welkom vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur. Opgave via www.vcsneek.nl/volleybalbus Mis het niet!!! Via deze link is ook het mooie promofilmpje van de vorige keer te zien.

Bron: VC Sneek