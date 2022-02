Gevarieerde expositie van Jan-Albert Ernsten in het Antonius Ziekenhuis

De afgelopen jaren exposeerde Ernsten op diverse plaatsen door heel Nederland. Hij is blij nu ook in Friesland een expositie te hebben. Het centrale thema van zijn werk is de menselijke emotie. De schilderijen zijn te koop. Bij verkoop gaat twintig procent naar Stichting Esperanza Bolivia, een kleinschalig project voor weeskinderen in de buurt van La Paz. Op de website www.ap-arts.nl zijn alle schilderijen van de kunstenaar te vinden.