Gevarieerd aanbod verse streekproducten op wekelijkse Boerenmarkt Woudsend

WOUDSEND- Op maar liefst zeven achtereenvolgende donderdagen kunt u uw boodschappen doen op de Boerenmarkt in Woudsend. De eerste markt is op donderdag 15 juli. De markt vindt plaats op de Waechswâl in het centrum van het dorp, van 11.00 tot 17.00 uur. De laatste markt is op 26 augustus.

De markt wordt ruim opgezet en iedere bezoeker wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden. Er is een duidelijke looproute langs de ruim 25 standhouders, bezoekers worden gevraagd de eenrichting route te volgen.

Verse streekproducten Kom deze zomer naar de Boerenmarkt in Woudsend voor o.a. groenten, fruit, jam, honing, boerenkaas, schapenkaas, geitenkaas, boerenijs, speciale broden, taart, diverse soorten vlees, worst, saté, zalm, paling, thee, koffie, bio sappen, biologische graanproducten, olijfolie, tapenades, etc.

Verrassend assortiment non-food

Naast verse streekproducten kunt u op de markt ook terecht voor andere verrassende artikelen, zoals houten serveerplanken, natuurgeuren, verzorgingsproducten, huishoudtextiel, servies, vachten, kussens, schoonmaakproducten en cadeau-artikelen. Het aanbod kan per donderdag verschillen.

Ontdek het historisch centrum van Woudsend met de 11 Stegentocht

Combineer een bezoek aan de Boerenmarkt met een korte wandeling door het watersportdorp en ontdek de smalle straatjes, de vele eetgelegenheden, leuke winkeltjes, de molens en de kerken. Een aanrader is de 11 Stegentocht, een wandeltocht van 2,5 kilometer door het oudste deel van het dorp; ontdek de smalste steegjes. Een folder is op de markt en in het dorp verkrijgbaar. De 11 Stegentocht is een leuke activiteit voor alle leeftijden. Naast de uitgebreide folder is het mogelijk om tijdens de tocht informatie en filmpjes te bekijken op uw mobiele telefoon door middel van QR codes.

Gratis aanleggen

Overdag kan er gratis worden aangelegd in de nieuwe passantenhaven; de Boerenmarkt en het centrum zijn hierdoor voor watersporters op loopafstand zeer goed te bereiken.

De heerlijkste en leukste streekproducten koopt u op donderdag op de Boerenmarkt in Woudsend