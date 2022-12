Gevaarlijke situatie brug Uitwellingerga veroorzaakt grote verkeersproblemen

UITWELLINGERGA- Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) heeft vragen aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gesteld over de problemen met de A7. Dat er problemen zijn, werd vanmorgen vroeg duidelijk. Grote problemen zelfs, waarbij onder het toeziend oog van wethouder Michel Rietman (PvdA) van de gemeente Súdwest-Fryslân, ‘het pleisterplakken’ is begonnen.

Aan het eind van de middag (gisteren) werd wethouder Rietman geïnformeerd dat er grote problemen waren met de brug in Uitwellingerga.

“Gistermiddag kreeg ik een belletje van een van onze medewerkers die elke dag inspectie doen op en rond de brug. Het eerste wat die medewerker zei was ‘wethouder zit u?’ Mijn antwoord was ‘hoezo moet ik gaan zitten?’ Het gesprek vervolgde met “wat ik u nu ga vertellen, gaat u niet leuk vinden. De brug is in zo’n slechte staat dit kunnen we met alle problematiek met het aquaduct er niet bij hebben”, aldus de geplaagde wethouder.

Ik vind dit een ramp!

“Nu ben ik hier vanmorgen en zie het met eigen ogen. Jeetje, het drama van het aquaduct geeft een heel ander probleem zichtbaar en dat is het onderhoud van alle bruggen in heel Friesland. Wat heeft dit straks voor gevolgen voor al het vrachtverkeer, onze ondernemers die hier voorbijkomen. We zien en voelen het helemaal trillen. Ik vind dit echt een ramp en dat meen ik ook. Ik ben niet zo snel van de superlatieven, maar dit is toch wel heel erg schokkend. Hoe gaan we dit oplossen?”

Hoe nu verder?

“Op de eerste plaats, heel veel aandacht aan schenken, aandacht voor vragen voor dit grote probleem. Dat doe ik nu bij Rijkswaterstaat en bij de Tweede Kamerleden die hier aandacht voor vragen. Habtamu de Hoop is er een van. Uiteindelijk ga ik naar de minister, want er zal iemand deze noodoproep moeten horen. Hoe kwetsbaar is Friesland nu er een aquaduct uit de running is. Wat gaat dit verder betekenen voor al onze ondernemers met vrachtverkeer. Ik heb vanmorgen al een gesprek met de directie van Arriva gehad, die vinden het nu al een probleem bij Joure worden, met al die vertragingen. Maar stel dat deze brug er straks uit komt te liggen wat dan? Je ziet nu de kwetsbaarheid van Súdwest-Fryslân en dat het aquaduct er nu uitligt heeft grote gevolgen. Je krijgt de omleidingsroutes en als die routes niet op orde zijn, wat nu naar boven komt dan zet je zo’n hele regio vast. We kunnen geen kant op. Ik vind het stuitend. Als gemeente krijgen we steeds de oproep dat we onze kapitaalgoederen op orde moeten hebben, zoals dat zo mooi heet. Je bruggen en wegen dus. Daar worden wij op aangestuurd, daar investeren we elk jaar steeds meer in en dan blijkt dat de overheid het zelf niet op orde heeft.”

30 km per uur?

“Je ziet het verkeer nu met 60 km per uur over de brug rijden en straks misschien 30 km. Dat vergt een gedragsverandering. De wegen zien er goed uit, daar gaat SWF zelf over, maar de bruggen zijn van Rijkswaterstaat. Ik weet ook dat ze echt bezig zijn hoe dit opgelost moet worden en ik wil ook zeker mijn hand uitreiken hoe we dit samen kunnen doen. Desnoods bellen we de genie op en leggen we hier een noodbrug neer, maar er zal iets moeten gebeuren.”

Ondertussen staan de eerste files aan beide kanten van de brug en zijn de slagbomen naar onderen. “Ik gean net laskjen at it ferkear hjir mei 100 km bij del flucht”, zegt Jan Bijlsma uit Hommerts die de noodreparatie uit mag voeren. “Fiersten te gefaarlik!”

Wordt vervolgd!