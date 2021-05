Gevaar herkennen door geur van cv-ketel

Vreemde geuren uit een cv-ketel kunnen je dus vertellen dat er iets mis is met de ketel. Het is daarom belangrijk om alert te blijven wanneer je vreemde geuren ruikt die afkomstig zijn van de cv-ketel.

Vreemde geuren

Wanneer je al een geruime tijd gebruikt maakt van een cv-ketel, kun je weleens te maken krijgen met vreemde geuren die afkomstig zijn van de cv-ketel. Naast het feit dat deze stinkende geuren voor velen als onprettig wordt ervaren, kan het ook erg gevaarlijk zijn. Om die reden is het belangrijk dat de oorzaak van geuren snel worden opgespoord. Wanneer de oorzaak van de geuren in kaart zijn gebracht, kun je snel beginnen met het terugdringen van de verspreiding van de geuren.

Hoe ontstaat stank uit de cv-ketel?

Stinkende geuren van een cv-ketel kunnen verschillende oorzaken hebben. Een cv-ketel heeft namelijk verschillende onderdelen die vervelende geuren kunnen produceren. Wij zetten een paar oorzaken voor je op een rij:

* Lekkage. Een lekkage in een leiding of een kapotte sifon kunnen bijvoorbeeld voor een vervelende geur zorgen. Een kapotte sifon is kenmerkend voor de zure geuren die dan vrijkomen. Een sifon is bij moderne cv-ketels noodzakelijk omdat deze ketels veel condenswater produceren. Dit condenswater moet naar het riool worden afgevoerd. Als de sifon defect is, kan deze de zure lucht niet meer tegenhouden waardoor deze door de woning worden verspreid. Ook kan er een rioollucht vrijkomen wanneer de cv-ketel niet goed is aangesloten op de afvoer van de riolering.



* Schilderen. Vieze geuren hoeven niet altijd afkomstig te zijn van de cv-ketel zelf, maar kan ook afkomstig zijn van de cv radiator. Dit komt vaak voor wanneer een de radiator onlangs geschilderd is. Deze geur gaat na een tijdje vanzelf over.

* Gevaarlijke oorzaken. De geur van brand, gas en rotte eieren kunnen hele gevaarlijke oorzaken hebben. Dit kan namelijk betekenen dat er sprake is van een gaslek, brand of waterstofsulfide. Waterstofsulfide wordt ook wel zwavelwaterstof genoemd en wordt gekenmerkt door de geur van rotte eieren. Langdurige blootstelling van deze stof kan ervoor zorgen dat het reukzintuig wordt aangetast. Wanneer je deze geuren waarneemt is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Doe in dat geval zo snel mogelijk alle ramen en deuren open en schakel hulp in van een vakman.

Hoe los je stinkende geuren op?

Wanneer de oorzaak van de geur bekend is, is het verstandig om de desbetreffende kapotte onderdelen te vervangen. Toch is het niet altijd noodzakelijk om onderdelen te laten vervangen. Soms is een reparatie voldoende of dient een onderdeel opnieuw bevestigt te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er rioollucht in de woning vrijkomt doordat de cv-ketel niet goed is aangesloten op de rioolafvoer.

Ben je meer van het voorkomen dan genezen? Dan is een onderhoudsabonnement een goede optie. Bij een all-in abonnement betaal je maandelijks een vast bedrag en ben je vrij van reparatie- en onderhoudskosten. Hieronder vallen ook voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten. Is een all-in abonnement niets voor jou? Dan je kiezen voor een basis onderhoudsabonnement.

Vieze geuren van cv-ketel verhelpen

Stinkt jouw cv-installatie en wil je dat de geuren verholpen worden? Neem dan contact op met een installateur. Zij kunnen direct te hulp schieten bij vieze geuren. Wil je meer weten over cv-ketels, storing of geuren van cv-ketels en heb je behoefte aan persoonlijk advies? Feenstra geeft persoonlijk en vakkundig advies over cv-ketels en kunnen te hulp schieten voor spoedoperaties.