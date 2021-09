Getuigenoproep straatroof Sneek

SNEEK- Woensdagavond 29 september is rond 22:00 uur een vrouw het slachtoffer geworden van een straatroof. Zij liep op het schelpenpaadje bij de Leeuwarderkade in Sneek. In verband met deze straatroof is de politie van Sneek op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden.