Getuigenoproep na zinloos geweld

Het slachtoffer kan zich herinneren dat de mannen blank waren, Nederlands spraken en ongeveer 18 tot 22 jaar oud zijn. De één was klein en mager, de ander groter met een bol gezicht en blond haar.

Een aantal meiden zijn getuige geweest van de mishandeling. Zij kennen de jongens waarschijnlijk wel. De politie van Sneek e.o. komt graag met hen in contact.

Ben je of ken je iemand die getuige is geweest van deze zaak? Of heb je meer informatie? Laat het de politie weten via 0900-8844 of 0800-7000 als je anoniem wilt blijven. Zaaksnummer: 2022034428.