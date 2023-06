Getuigen gezocht van mishandeling centrum Sneek

SNEEK- In de nacht van vrijdag 23 juni 2023 op zaterdag 24 juni 2023 tussen 03.00 uur en 03.15 uur zijn er twee jongens mishandeld.

Dit heeft plaatsgevonden ter hoogte van het Chinees Restaurant Sing King Ling en Zandstra Sport te Sneek. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien en/of gehoord? Laat het de poltie dan weten! Dat kan via haar sociale mediakanalen, aan een politiebureau of door te bellen naar 0900-8844. Zaaknummer 2023166015.