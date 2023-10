Getuigen aanrijding Bolsward gezocht

Hierbij is de fietser ten val gekomen en de bestuurder van de auto is doorgereden. De fietser heeft door de val verwondingen opgelopen. Het betrokken voertuig betreft een donkere Opel Corsa, ouder model.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien en/of gehoord? Laat het de politie dan weten! Dat kan via haar sociale mediakanalen, aan een politiebureau of door te bellen naar 0900-8844.

Ook kunt u de informatie achterlaten via www.politie.nl/buurtonderzoeken/sneek.html

Zaaknummer 2023288915