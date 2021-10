'Get Up! Get together': Unieke voorstellingen van Atrium dansleerlingen in Theater Sneek

SNEEK - Ruim driehonderd dansleerlingen van kunstencentrum Atrium doen zaterdag 20 en zondag 21 november mee aan de Atrium Dansvoorstellingen in Theater Sneek. Uiteenlopende stijlen en leeftijden zijn verdeeld over vier unieke voorstellingen. Elke show duurt ongeveer een uur en het programma verschilt ten opzichte van de andere drie voorstellingen. Ook het semiprofessionele Dance Explosion is van de partij.

Tijdens de vier voorstellingen zorgen de Atrium-groepen voor een aantrekkelijke mix. Kinderen, jongeren en volwassenen dansen in de stijlen klassiek ballet, modern, jazz en hiphop. Zo staan de jonge leerlingen van de Kinderdansgroepen op het podium, maar ook de talenten van de hoog aangeschreven selectieklassen en de zeer ervaren groepen van Dance Explosion treden op.

De dansers staan te trappelen om hun grote passie te tonen aan het publiek. De voorbereidingen begonnen gelijk bij aanvang van het nieuwe seizoen van het kunstencentrum, eind augustus. De choreografieën voor de Atrium Dansvoorstellingen zijn de afgelopen weken een steeds groter deel van de lessen gaan uitmaken.

Samenwerken

Kunstencentrum Atrium gaf de afgelopen tien jaar meerdere grote voorstellingen met alle dansleerlingen in Theater Sneek. Bij de vier shows van Get Up! Get together is samenwerken een terugkerend thema. Zo zijn er ook leerlingen en docenten van andere disciplines van het kunstencentrum betrokken. Bij enkele choreografieën spelen fotografie en livemuziek van onder meer een pianist en gitarist een prominente rol.

Coördinator: “Belangrijk voor ontwikkeling dansers”

“De Atrium Dansvoorstellingen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling onze dansers”, aldus Jacqueline Veldhuis, coördinator van de Atrium-dansafdeling. “Het zijn grote voorstellingen in een prachtig theater; dat motiveert en zorgt voor een gezonde spanning. Samen naar iets toewerken is ook goed voor het groepsgevoel. Zeker de laatste voorbereidingsdagen in het theater, met de grime en kostuums, zijn geweldig.”

Kaarten bestellen, gratis proefles

Kaarten voor Get Up! Get together zijn te bestellen via theatersneek.nl. Gratis een keer meedansen in de les is het gehele seizoen mogelijk. Aanmelden kan via kunstencentrumatrium.nl/proefles.