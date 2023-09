Gesprek over hemel en aarde voor kinderen

SNEEK- Volgens Evelien van Rij van de Doopsgezinde kerk in Sneek vinden veel kinderen vragen rond hemel en aarde best interessant. Je kan dan denken aan vragen over thema's als "hoop", "Wie ben ik?" en "druk en rustig". Tijdens Westhill bijeenkomsten nemen vrijwilligers van de Doopsgezinde Gemeente de tijd om deze thema's met kinderen in de basisschool leeftijd te verkennen.

Prentenboek

Vrijwilliger Evelien van Rij legt uit: "We beginnen met een prentenboek. Dan krijgen de kinderen gevoel voor het thema en komt er vaak een gesprek op gang. Daarna doen we bijvoorbeeld een opdracht met plaatjes; past een plaatje van een tablet bij druk of rustig? Meestal leggen we ook een link met een verhaal uit de Bijbel. Kinderen vinden het soms best interessant om te zien dat mensen ruim 2000 jaar geleden ook worstelden met thema's als boosheid en eerlijkheid. Daarna gaan we natuurlijk ook iets knutselen. Het gaat mij er niet om of kinderen gaan geloven of niet. Ik vind het belangrijk dat ze weten dat er een plek is waar ze dit soort onderwerpen kunnen bespreken en dat ze een gevoel hebben bij geloof, zingeving of spiritualiteit."

Op 15 oktober 2023 is er een open zondagochtend waarbij iedereen kan komen kijken tussen 10 en 11 uur. De Westhill staat open voor kinderen van ouders van binnen en buiten de Doopsgezinde kerk.