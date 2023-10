Gespecialiseerd advocatenkantoor in arbeidsrecht, AMICA Advocaten, opent haar deuren in Sneek

SNEEK- AMICA Advocaten opent als eerste niche arbeidsrechtkantoor haar deuren in Sneek aan het Hoogend en is hiermee uniek in de regio. AMICA Advocaten regelt alle juridische zaken op de werkvloer tussen werkgever en werknemer. AMICA is opgericht door Marcella Lodewijkx-Spithoff en Idske de Vries, ervaren advocaten, gespecialiseerd in het arbeidsrecht.