Geslaagde Valentijnslunch in de Waterpoort

SNEEK- Jolien en Lars waren de gelukkige winnaars van onze Valentijnslunch in de Waterpoort. Ze werden fantastisch verzorgd door museumsponsor Lokaal 55. Joshua Tuinenburg, leerling van Atrium kunstencentrum speelde er een romantisch muziekje bij.

Wil je nou ook zo graag eens ín de Waterpoort kijken? Schrijf je dan in voor een van onze stadswandelingen in het kader van de nieuwe tentoonstelling 'Kiek, su was Sneek!'

Meer info: friesscheepvaartmuseum.nl/sneek