Geslaagde biljartclinic voor de jeugd van Top en Twel in dorpshuis it Harspit

OPPENHUIZEN - Al decennia lang wordt in Oppenhuizen en Uitwellingerga op grote schaal de biljartsport beoefend. In de hoogtijdagen waren er zo'n 15 biljartverenigingen actief in de dorpen. In café, dorpshuis en voormalig zeilschool of waar maar een biljarttafel stond. Nu zijn er wat minder verenigingen, maar de traditie leeft onverminderd voort. Voor menig Top & Twelster is het wekelijkse biljartavondje het ideale tijdsverdrijf tijdens de lange winteravonden.

De jeugd van nu vindt het biljarten in de hedendaagse wereld misschien wat minder dynamisch. Om ze toch voor de biljartsport te interesseren werd vrijdagavond in dorpshuis it Harspit voor het eerst een biljartclinic gegeven voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar en met een opkomst van 21 jongens en meisjes was dit meteen een groot succes.

De clinic werd gegeven door Rimmer de Jong, Anne de Jager, Grytsje Dijkstra en Jelle de Jager, ervaren biljarters uit het tweelingdorp, die de jeugd de basisbeginselen van het biljartspel hebben bijgebracht. Alle jongeren deden volop mee op de vier biljarttafels in het dorpshuis van Top en Twel en waren leergierig om zich het biljarten eigen te maken. Het enthousiasme was groot en de gelouterde biljarters zagen al het nodige talent bovendrijven.

De avond werd afgesloten met een drankje en een patatje en sommigen konden er daarna nog geen genoeg van krijgen en bleven nog een tijdje doorspelen op het groene laken. Een mooie geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Dat vonden de jeugd en de leermeesters zelf ook. Binnenkort wil de evenementencommissie van it Harspit ook een clinic organiseren voor de oudere jeugd vanaf 17 jaar. Hopelijk is het enthousiasme dan net zo groot!

In november vorig jaar werd in It Harspit al een groot biljarttoernooi in het Libre en Bandstoten georganiseerd met meer dan 70 deelnemers. Komend weekend vindt in Café De Buorren het traditionele Durk de Jager-Driebandentoernooi plaats met ruim 60 deelnemers. Toernooien waarbij iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen en ook dat maakt dat het biljarten zo populair is in Oppenhuizen en Uitwellingerga.