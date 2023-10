Geslaagde aftrap cursus Politiek in mijn gemeente

SNEEK- “Ik begrijp soms niks van de besluiten van de gemeente”, was een paar keer te horen tijdens de eerste bijeenkomst van de cursus Politiek in mijn gemeente. Deze week begonnen 19 enthousiaste en nieuwsgierige inwoners aan deze cursus van vier avonden. Doel van de cursus is om te laten zien hoe de gemeentelijke politiek werkt.

Burgemeester Jannewietske de Vries heette de groep welkom. Ze vertelde waarom het burgemeesterschap van Súdwest-Fryslân bij haar past. Ook deelde ze hoe je inzetten voor de samenleving haar met de paplepel ingegoten is. De 2 aanwezige raadsleden, nestor van de raad Corrie Bergstra-Veldhuis (FNP) en nieuw raadslid Mare de Vries (D66) vertelden over hun drijfveren om actief te worden in de gemeentelijke politiek.

Vervolgens vertelden de deelnemers over hun achtergrond en waar zij graag meer over willen weten. Dit ging vooral over hoe besluiten worden genomen en wie nu eigenlijk bepaalt wat er gebeurt in een gemeente. Dit leverde goede gesprekken op met elkaar. Verder werd informatie gedeeld over hoe Nederland wordt bestuurd en hoe binnen politieke partijen de aanloop naar de verkiezingen gaat.

Opvallend is dat deze groep inwoners van tiener tot gepensioneerde allemaal heel actief zijn in onze mienskip: bij sportclubs, muziekverenigingen, dorpsbelangen, in medezeggenschapsraden en als mantelzorger. Een aantal is lid van een politieke partij, anderen denken er serieus over na om politiek actief te worden. Een geslaagde aftrap van deze cursus en er wordt uit gekeken naar het vervolg.