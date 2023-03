Geslaagde 14e 4-havo bedrijvendag met 50 bedrijven en 400 leerlingen

Wethouder economische zaken Bauke Dam trapte de dag af op het Marne college in Bolsward, voordat de jongeren naar hun eerste bedrijf gingen. “In protte bedriuwen kinne min oan personiel komme en hawwe bot ferlet fan jonge minsken. Bedriuwen dogge dan ek graach mei. It is wichtich dat ûndernimmers, ûnderwiis en oerheid gearwurkje en krapte op de arbeidsmerk foar wêze kinne.”

Waardevol en leerzaam

Meer dan vijftig bedrijven zetten dit jaar hun deuren open voor de leerlingen. De leerlingen konden kiezen naar welke twee bedrijven ze gingen. Bijvoorbeeld naar een bouwbedrijf, notaris of drukkerij. Tijdens de bezoeken leerden de leerlingen over het bedrijf en de verschillende beroepen. Dat zag ook Ine-Trees van het 3oBURO, die de dag organiseerde: ”Het is mooi om te zien hoe de nieuwsgierigheid van de leerlingen in de loop van de dag nog verder werd aangewakkerd. Eerst wat onwennig en vervolgens volgden goede vragen en leuke gesprekken. Wat we van bedrijven hoorden was dat het voor hen ook waardevol was. Voor iedereen was het een geslaagde en leerzame dag.”

Gemeente als werkgever

Ook gemeente Súdwest-Fryslân deed mee en de leerlingen konden kennismaken met verschillende beroepen. Zij konden meekijken met een accountmanager, beleidsadviseur cultuur of een projectleider wonen. Of met een wethouder, want Michel Rietman deed ook mee. “Deze leerlingen maken straks een keuze voor een vervolgopleiding en werken hopelijk straks in onze gemeente. Voor onze ondernemers of misschien worden ze zelf ondernemer. Hopelijk hebben we samen met de deelnemende bedrijven de jongeren een beetje op weg geholpen bij het maken van een voor hun belangrijke keuze”, aldus wethouder Rietman.

De 14e editie van de 4havo bedrijvendag werd georganiseerd door het 3oBURO samen met gemeente Súdwest-Fryslân, de deelnemende bedrijven, en het Magister Alvinus, het CSG Bogerman en het Marne College.