Geslaagd openingsweekend voor Jennies Tafel

SNEEK - Nog enigszins overrompeld door de grote belangstelling, blikken Jennie Rubio en David van der Kooy terug op de eerste dagen van Jennies Tafel aan de Jousterkade in Sneek. Zaterdag opende Jennies Tafel haar deuren en het was de hele dag druk in de winkel. Ook op zondag liep het nog behoorlijk door. "Jennie en haar dochter hebben zaterdag de hele dag vrijwel onafgebroken achter de kassa gestaan", vertelt David. "We hebben ook nog maar één kassa, en dat was voor zaterdag eigenlijk te weinig".

IJsje eten

Jennie en David liepen al lange tijd met het idee rond om iets voor zichzelf te beginnen. Afgelopen zomer zagen zij dat het pand van dierenwinkel Pets Place te huur stond, toen ze een ijsje zaten te eten aan de overkant bij de Oosterpoort. David: "We hebben contact opgenomen met de makelaar en zo is het balletje gaan rollen". Jennies Tafel ontstond om het gemis van het vroegere mijnTafel weer op te vullen en dat bleek aan te slaan. Op 29 oktober kregen Jennie en David de sleutel en in drie weken tijd hebben ze het pand omgetoverd tot Jennies Tafel. "Het was aanpoten, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, maar met hulp van familie, vrienden en ex-collega's is het gelukt. We wilden ook beslist afgelopen weekend de deuren openen met het oog op Sinterklaas en de Kerstdagen".

Aanbod zeer divers

Inmiddels zijn er 90 tafels in de winkel verhuurd. Volgens Jennie zijn er nog een aantal tafels vrij. "In totaal zijn er 110 tafels en we kunnen nog uitbreiden tot 127 tafels. Jennie verwacht dat binnenkort alle tafels wel verhuurd gaan worden. "Na dit weekend zijn er weer 7 huurders bijgekomen, dus dat gaat snel". Het aanbod is zeer divers. Speelgoed, kleding, eigenlijk is er van alles te koop.

Er zijn huurders die wat willen verdienen aan overgebleven spulletjes van thuis, maar ook hobbyisten die 's zomers op markten staan en in de rustige winterperiode via een gehuurde tafel hun spullen te koop aanbieden. "Je ziet ook mensen die tafels huren bij verschillende 'Mijn-Tafels' en op deze manier wat willen bijverdienen", gaat David verder. Hij wijst naar een tafel van de Vogelbescherming waar vogelhuisjes met vogelpindakaas staan uitgestald voor de winter. "Ook dat kan dus en daarmee wordt het aanbod alleen maar gevarieerder".

Schatzoeken

David erkent dat hij zelf ook graag mag rondslenteren in winkels van dit concept. Hij noemt het schatzoeken. Op zoek naar dat ene unieke exemplaar. Je kan er zomaar tegenaan lopen. "Daarnaast spreekt het duurzaamheidsprincipe ons beide aan, dat bruikbare goederen een tweede kans verdienen en niet worden weggegooid".

Het is maandag, eigenlijk is de winkel gesloten, maar er staan nieuwe huurders voor de deur. Jennie: "Deze mensen willen hun tafels graag alvast inrichten, zodat morgen de verkoop al kan beginnen!"

Meer info: www.jenniestafel.nl