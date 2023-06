SNEEK- Dit jaar namen zo'n 186.000 kandidaten deel aan de centrale examens: ruim 90.000 op het vmbo, 55.000 op de havo en 39.000 op het vwo. In 2022 waren het nog ruim 188.000 leerlingen, van wie 94 procent slaagde, blijkt uit de Examenmonitor voortgezet onderwijs uit 2022 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Over hoeveel leerlingen er dit jaar uiteindelijk geslaagd of gezakt zijn, is nu nog niet bekend. Voor alle geslaagden: Proficiat!

Voor al die leerlingen die minder nieuws kregen, een her of gezakt: Kop op!