Geslaagd Keti Koti festijn in Groningen

SNEEK-GRONINGEN-Afgelopen vrijdag 1 juli vierde Groningen Keti Koti, de afschaffing van de slavernij. Maar liefst acht locaties in de Groninger binnenstad sloegen de handen ineen en openden onder de vlag van Keti Koti Groningen hun deuren voor bezoekers. Eén van de organisatoren was Willy Velberg uit Sneek. In onderstaand bericht ziet Velberg terug op de manifestatie.

“Zo`n 2200 bezoekers wisten de weg naar het Keti Koti Groningen Festival in de Akerk, te Groningen, goed te vinden. Op vrijdag 1 juli was de Akerk namelijk het middelpunt in Groningen met wereldmuziek, kunst, lekker eten, sprekers en geweldige shows. In totaal waren er in de Akerk 8 optredens, voorstellingen, waaronder een expositie, en bracht het Keti Koti Groningen Festival bijzondere acts en bands tezamen, waarbij veel talent hun opwachting maakte.

Wij hadden nooit verwacht dat wij op deze dag maar liefst 2000 bezoekers mochten verwelkomen. Ze waren er te vinden in de leeftijd van 3 tot 90 jaar en afkomstig van alle rangen en standen. De organisatoren Willy Velberg, Vivian Lo - Sie - Sen, Marius Breukink en Ronald van Dijk waren zeer tevreden.

Is weer superfijn hier te zijn”, (Brigitte 30 jaar oud) . “Ik woon twee jaar in Groningen en kende het festival niet, maar ben zeer verrast door de sfeer en de muziek. En dat het overdag gratis was, vind ik geweldig. Ik kom volgend jaar weer”, (Eva 55 jaar oud).

Ons volledige (vrijwilligers) team heeft geweldig geanticipeerd op het onverwachts grote aantal bezoekers en een top prestatie geleverd. En dankzij het publiek heeft de security een heerlijk rustige dag gehad. De dag is verder dan ook probleemloos verlopen. Dus op naar Keti Koti Groningen Festival 2023!”