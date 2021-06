Met de nodige trots ( terecht! ) plaatst moeder Ina Abma bovenstaand bericht dat haar dochter Manou, leerling van de RSG Magister Alvinus uit Sneek is geslaagd. Manou is geslaagd voor het VWO-examen.

Vanmiddag zal op veel meer plaatsen in (Groot)Sneek de vlag in top gaan voor al die geslaagden. De GrootSneek-redactie feliciteert al de examenkandidaten die zijn geslaagd van harte.

En voor degenen die minder gelukkig waren, een jaar over moeten doen of nog een her hebben: Wanhoop niet, het komt zoals het komt!