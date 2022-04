Geselecteerde ONS Sneek-spelers presteren goed bij KNVB Noord

Na 3 overwinningen van zeker niet de minste tegenstanders, FC Emmen jo14 (2-0), HZVV jo15 (5-0) en SC Cambuur (5-1) mochten de heren zich dinsdag 12 april laten zien tegen FC Groningen jo14. Jeremy mocht de 1ste helft keepen. Daan stond in de basis. En Ivan moest even geduld hebben om zijn kwaliteiten als aanvaller/spits te laten zien. Het was even aftasten in het begin. De verdediging met Daan op rechtsback stond goed. Jeremy is weinig in actie geweest op een enkele speldenprikken na in de 16 meter.

Zonder enige teamtraining konden de jongens van de KNVB elkaar goed vinden en beloonden ze zichzelf met een goal. Met nog enkele mogelijkheden werd er met 0-1 gerust. In de 2de helft mochten alle wisselspeIers zich laten zien. Ivan liet die kans niet onbenut! Met een geweldige actie van waar hij de keeper van FC Groningen volledig het nakijken gaf. Scoorde hij een prachtige goal! FC Groningen gaf niet op, maar het samengestelde team van de KNVB mocht uiteindelijk weer een overwinning bij schrijven. Eindstand 2-3.

Wie de tegenstanders van de komende 2 wedstrijden zijn is nog onbekend. Het zou natuurlijk mooi zijn voor de volledigheid, dat SC Heerenveen een tegenstander zou zijn .... maar misschien durven ze niet.