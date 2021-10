Geschubde inktzwammen aan de Prins Hendrikkade

SNEEK- Aan de Prins Hendrikkade in Sneek staan weer tientallen geschubde inktzwammen te pronken in het herfstlicht.

Fotograaf Ankie Rusticus verraste de redactie van GrootSneek met een serie fraaie foto’s van de inktzwammen. Van mei tot in november is de geschubde inktzwam vaak in groepen te vinden op grond die pas is omgewerkt op akkers, weilanden, parken en wegbermen. Ook in de stad is deze paddenstoel veel gezien op bemest gras.

Druk op pijltje eerste foto, voor volgende pics