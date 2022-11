Gerrit Hiemstra nieuwe weerman adviseur Friesche IJsbond

BALK - Gerrit Hiemstra uit Balk volgt de in maart overleden Piet Paulusma op als weerman adviseur van de Friesche IJsbond.

Hiemstra zal vandaag tijdens de algemene ledenvergadering van de bond worden benoemd. In het geval van het een op handen zijnde langere periode van vorst is het zijn rol om dit aan te geven. Op basis daarvan kan de Friesche IJsbond in actie komen. Ook tijdens de winters vorstperiodes houdt weermand Gerrit Hiemstra de bond op de hoogte van de actuele stand van zaken.

De Friesche IJsbond behartigt, uit naam van 22 ijswegencentrales in de provincie, de belangen van het schaatsen op natuurijs in Friesland. Als het vriest, gaat de bond in overleg met het waterschap, de provincie en Rijkswaterstaat om de aangroei van ijs te bevorderen.

De bond is blij met Hiemstra als nieuwe weerman en adviseur. "Ik heb verstand van ijs, niet van weer", zegt ijsmeester Sytse Kroes. "Geweldig dat we daarvoor een beroep op Gerrit Hiemstra kunnen doen."

Animaties voor basisscholen

Op de ledenvergadering van zaterdag zullen daarnaast drie studenten van de Friese Poort drie animaties tonen. Doel daarvan is om leerlingen op basisscholen meer te vertellen over natuurijs en over het werk van de ijswegencentrale.

"We zijn enorm blij met de animaties die Esmee, Sybren en Anne voor ons hebben gemaakt", zegt bestuurslid Liesbeth Rijpkema. "Ze zijn informatief, enthousiasmerend en ontzettend voor de leerlingen van de basisschool. Ook is het prachtig mooi te gebruiken als basis voor ander lesmateriaal."

Bron: Omrop Fryslân