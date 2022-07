Gerrit Bloem neemt na 39 jaar afscheid van ‘zijn’ Súdwester

SNEEK- Gisteren was het dan zover, na 39 jaar werkzaam te zijn geweest op SBO De Súdwester, nam Gerrit Bloem afscheid van alle leerlingen. Gerrit vakleerkracht gym die alle kinderen van de school bij naam kent. En dat zijn er momenteel 430.

Ook de oud-leerlingen van de school kent hij veelal nog bij naam. Hoeveel leerlingen zou deze man wel niet gymles hebben gegeven? Dat Gerrit Bloem heel belangrijk was en is voor de kinderen, bleek wel uit het feit hoeveel kinderen hem een knuffel wilden geven gedurende de dag.

Maserati

Gerrit en zijn vrouw Lenie werden ’s morgens opgehaald van huis. Dit moest natuurlijk in stijl gebeuren. Dus in een mooie sportauto, een Maserati, gingen ze eerst toeren in de omgeving. Toen ze aankwamen op de Súdwester, stonden alle leerlingen en collega’s hen buiten op het plein op te wachten.

Alle kinderen hadden een masker op van Gerrit zijn gezicht. Zo stonden er dus allemaal kleine Gerritjes op het plein. Gerrit heeft de kinderen altijd gestimuleerd om te bewegen, dus de hele school deed ‘Súdwester in beweging!’ Onder leiding meester Karst, de opvolger van Gerrit, en juf Jessica gingen ze bewegen op muziek.

Het echtpaar Bloem deed enthousiast mee. Een prachtig gezicht! Daarna trad het Súdwesterkoor op en werden een aantal liedjes gezongen, waaronder ook het Súdwesterlied, geschreven door meester Gerrit.

Gymzaal Súdwester draagt nu de naam ‘De Gerrit Bloem zaal’

Aardig om nog te vermelden is dat de gymzaal waar meester Gerrit altijd lesgaf, omgedoopt is tot ‘’ De Gerrit Bloem zaal’. De hele dag stond in het teken van zijn afscheid. Meester Gerrit en zijn vrouw hebben ervan genoten. Deze bevlogen gymleerkracht zal zeker gemist worden op de Súdwester.