Gerrie van Lingen sprint naar de zege in de 21e Brandsma Koffie Wielerronde van Bolsward

BOLSWARD - Gerrie van Lingen heeft de 21e Brandsma Koffie Wielerronde op zijn naam geschreven. Hij was na een koers van 80 kilometer in de pelotonsprint nipt de betere van Mark Prinsen. Björn Bakker zorgde voor een volledig Fries podium.

Naar traditie was het op de zaterdag van het Elfstedenweekend weer tijd voor de Brandsma Koffie Wielerronde. Zo’n 70 renners reisden af naar Bolsward, waar het met een avondzonnetje en zo’n zestien graden aangenaam koersweer was.

De eerste serieuze aanval kwam op naam van thuisrijder Jelte Krijnsen (WPGA-ZWC D.T.S.) en Bas Luca de Vries (Wieler Combinatie Friesland-WV Kapenga Home Center). Zij wisten zo’n acht ronden uit de greep van het peloton te blijven en zo de nodige puntjes voor de leidersprijs te sprokkelen.

Ondertussen werd er volop gestreden om de premies in de diverse premiesprints en ook voor de podiumklanten van het 3 Ronden Klassement lagen de nodige geldprijzen klaar. Met name Bram Kras (Hoornse Ren en Toerclub) toonde zich hierbij zeer actief.

Rond halverwege koers zetten Rick van Breda (WV Noord-Holland) en Tijs Dekker (West Frisia) een volgende aanval op. Mede dankzij het afstopwerk van de ploeggenoten van Dekker aan kop van het peloton wist de voorsprong van dit duo langzaamaan te groeien tot een halve minuut. Met nog twintig kilometer voor de wielen was de voorsprong geslonken tot vijftien seconden, maar desalniettemin wist het peloton de vluchters niet zomaar terug in te rekenen. Zodoende wisten beide heren de nodige premies mee naar huis te nemen en ook de strijd om de leidersprijs naar hun hand te zetten. Dekker won deze gevolgd door Van Breda.

Ondanks dat het peloton de vluchters constant in het zicht had, bleven de twee maar voorop. Met nog drie ronden te gaan voelde Van Breda de hete adem van het peloton in de nek en besloot hij solo verder te gaan. Dekker werd ingerekend. Even leek Van Breda onder luid gejuich van de vele honderden toeschouwers solo naar de winst te gaan, maar vlak voor het klinken van de bel was het einde van zijn aanvalspoging daar. Dit was het sein voor Krijnsen om het andermaal te proberen. Het Bolswarder publiek juichte de kelen schor voor hun local hero.

Uiteindelijk zou Krijnsen in de finishstraat ingerekend worden en werd het na een kleine twee uur koers toch een sprint van het peloton. Eerst was het Chiel Schulten (Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam) met de beste papieren, waarna Mark Prinsen (Houttec Cycling Team-WV Grutsk op Fryslân) enige tijd naar de winst leek te sprinten, maar hij werd op de streep toch nog geklopt door Gerrie van Lingen (JEGG-DJR Academy). Björn Bakker (John Deere-NWVG) mocht als nummer drie met hen mee op het podium.

Enkele minuten nadien mochten Van Lingen, Prinsen en Bakker op het bordes van het stadhuis verschijnen om de bloemen overhandigd te krijgen van rondemiss Annika Rekker. Over drie weken (23 juni) keert het wielerpeloton alweer terug in de Elfstedenstad, dan staat namelijk de Heamielronde op het programma!

Top 10

1. Gerrie van Lingen (JEGG-DJR Academy), Twijzelerheide

2. Mark Prinsen (Houttec Cycling Team-WV Grutsk op Fryslân), Heerenveen

3. Björn Bakker (John Deere-NWVG), Heerenveen

4. Guillaume Visser (West Frisia), Heerenveen

5. Chiel Schulten (Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam), Raalte

6. Jelte Krijnsen (WPGA- ZWC D.T.S.), Bolsward

7. Sven de Haan (John Deere-NWVG), Zuidlaren

8. Mike Kes (West Frisia), Volendam

9. Robbert-Jan Mol (Hoornse Ren en Toerclub), Berkhout

10. Gert-Jan van Diepen (West Frisia), Wervershoof