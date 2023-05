Germ de Jong keert terug bij ONS Sneek

SNEEK- Aan “de winterslaap” van Germ de Jong die het in 2020 als trainer voor (even) gezien hield, komt deze zomer een einde. De Sneker oefenmeester die over UEFA A beschikt, wordt namelijk met ingang van het seizoen 2023-2024 bij ONS Sneek de nieuwe assistent van hoofdtrainer Arnoud Koster en daarmee de opvolger van Tjalling Bergstra die om persoonlijke redenen stopt.

De Jong verdween zoals hiervoor al werd aangestipt, aan het eind van het eerste coronaseizoen bij wijze van spreken van de radar. Hij had toen Sneek Wit Zwart onder zijn hoede en leek in dat seizoen hard op weg om de titel naar Tinga te halen. Dat was een jaar eerder ondanks een indrukwekkende eindsprint net niet gelukt. Sneek Wit Zwart kwam toen een punt tekort om vv Emmen van de troon te stoten, waarna DHC uit Delft in de tweede ronde van de nacompetitie een einde maakte aan het Sneker plan om het verloren gegane terrein meteen weer te heroveren.

Een seizoen eerder was De Jong met Sneek Wit Zwart namelijk via de herkansing uit de hoofdklasse gedegradeerd en ook in zijn eerste seizoen “op eigen benen” moest de trainer een stap terug doen. Dat gebeurde in Nijland, waarna hij bij Balk met o.a. een kampioenschap en twee mooie jaren in de eerste klasse een zeer succesvolle periode beleefde. Ook bij SC Veenwouden rook hij aan promotie, terwijl hij vervolgens tot twee keer toe CVVO - zijn laatste club voor zijn tijdperk aan de Molenkrite - vrij probleemloos voor de tweede klasse wist te behouden.



Nu keert de trainer dus terug “in het vak" en wel bij de club waar het voor hem allemaal begon. Tussen 2007 en 2009 was de sympathieke Germ de Jong namelijk ook al op het Zuidersportpark actief en wel als assistent van toenmalig hoofdtrainer Fred de Boer.

