Gerenoveerde ‘Gymzaal Stadsfenne’ krijgt nieuw leven na bemoeienis ouders

SNEEK- We schrijven het jaar 2019. Sloop dreigt voor de gymzaal van de Simon Havingaschool in de Stadsfenne van Sneek. Onderwijskoepel Palludara, waaronder de school valt, wil niet meer bijdragen in de kosten van het onderhoud van de bijna een halve eeuw oude gymzaal. De gemeente Súdwest-Fryslân, voelt er weinig voor om in het financiële gat te springen.

Een weinig creatieve oplossing blijft over: Slopen! De kinderen van de Simon Havinga School kunnen best een eindje ( nou ja ‘eindje’…) naar de gymzaal bij Zwembad ‘t Rak’. Dan komt een groep ouders in actie die strijd voor het behoud van de gymzaal. De rest is geschiedenis. Het tij wordt gekeerd en vanmiddag is onder grote belangstelling de gerenoveerde ‘Gymzaal Stadsfenne’ door wethouder Bauke Dam geopend.

Waardering wethouder Bauke Dam

De wethouder sprak zijn grote waardering uit voor het burgerinitiatief van de ouders die hun schouders er onder zetten om de gymzaal te behouden. De wethouder prees ook de gemeenteraad die in meerderheid vond dat de gemeente alsnog moest onderzoeken of SWF het beheer kon overnemen. En dat is dus gelukt!

Strijdbaar

Geen wonder dat Joanke Wiersma, een van de strijdbare ouders die vanmiddag apetrots naast Bauke Dam ( ‘Deze wethouder lijkt wel een beetje op Koning Willem Alexander’) op een stellage stond om ouders en buurtbewoners toe te spreken.

Vervolgens gaf Wiersma de opdracht aan de wethouder om strandballen door een hoepel op te vangen die er door kinderen werden ingegooid. Het leverde een kleurrijk schouwspel op en daarna kon de rood-witte-blauwe vlag letterlijk uit en was de ‘Gymzaal Stadsfenne’ geopend.

Voor de actieve ouders, waren er daarna als verrassing twee ‘sportieve bloemstukken’, aangeboden door 4 leerlingen van de school. Het zit wel goed met de toekomst!

Onderhoud

De onderhoudsbeurt van de gymzaal kostte 175.000 euro. Daarvoor werden o.a. een nieuwe sportvloer en vloerverwarming aangelegd en kwam er vanuit de Marktstraat ook nog eens 28.000 euro voor de aanschaf van beweegtoestellen op tafel. De gemeente SWF heeft het beheer op zich genomen voor een periode van drie jaar. Daarna is het de bedoeling dat een stichting die taak op zich gaat nemen.

De nieuwe naam, ‘Gymzaal Stadsfenne’ is meer dan een naam alleen, het gebouw zal in de toekomst steeds meer de taak van wijkcentrum over gaan nemen. Jeugdkorps Advendo, die vanmiddag muzikale ondersteuning gaf aan het openingsfeest, is een van de nieuwe huurders. Naast de kinderen van de Simon Havingaschool zullen ook de leerlingen van basisschool De Oudvaart gebruik maken van de accommodatie. Verder particuliere sportverenigingen. Zo gaf ‘Judo Dries Poelstra’ vanmiddag al drukbezochte demonstraties.