Gerbrich & it Grutte Guod in kerk Goënga met ‘Trav’lin in the footsteps’

Goënga- Zondagmiddag 15 oktober treden Gerbrich & it grutte Guod op met het programma ‘Trav’lin in the footsteps’, in het kerkje van Goënga.

Het is een akoestische voorstelling vol luisterliedjes uit het verleden en het heden. Met multi-instrumentalist Wander van Duin en Josse Postma op gitaar aan haar zijde volgt Gerbrich van Dekken de voetstappen van hen die voorgingen — Dolly Parton, Johnny Cash, Leonard Cohen, Gillian Welch en anderen — terwijl ze in het Fries haar eigen gang gaat.

Zwalkend tussen bekende en onbekende liedjes van wereldberoemde en anonieme artiesten, zoekt Gerbrich haar weg door het land van Prachtmuziek, waar de tijd net zo hard vliegt als dat-ie stilstaat.

“In akoestyske foarstelling fol harksankjes út it ferline en it heden. Mei multi-ynstrumintalist Wander van Duin en Josse Postma op gitaar oan har side folget Gerbrich van Dekken de stappen fan harren dy’t foargiene (Dolly Parton, Johnny Cash, Leonard Cohen, Gillian Welch e.o.) wylst sy yn it Frysk en it Ingelsk har eigen gong giet. Swalkjend tusken bekinde en ûnbekinde lieten fan ferneamde en anonyme artysten, siket Gerbrich har paad troch it lân fan Prachtmuzyk, wêr ‘t de tiid like hurd fleant as dat ‘er stilstiet.”

15 oktober ’23 :Zondagmiddagconcert om 15.00 in de kerk van Goënga.

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie: www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl