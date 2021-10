Gerben Visser hengelt voor ONS Sneek eerste uitzege binnen

NIJKERK - ONS Sneek had op vreemde bodem nog niet het zoet der overwinning geproefd en in andermans huis zelfs nog geen punt behaald. Gisteren was het echter zover en werd op bezoek bij NSC Nijkerk de eerste uitzege bijgeschreven. Grote man was Gerben Visser die met twee acties de oranjehemden aan twee treffers hielp, al kwam er maar één op zijn naam omdat er bij de tweede nog een teen van een NSC-verdediger tussen zat.

Daar zal niemand met Oranje-bloed in de aderen echt om malen. Dat bloed stroomde aanvankelijk overigens nog niet met grote snelheid door de vaten, want de wedstrijd kende een lauw begin en zorgde op een paar momenten na niet of nauwelijks voor opwinding. Pas in de vijftiende minuut leidde een onoverzichtelijke situatie tot enige hectiek voor de Sneker goal, maar uiteindelijk kwam doelman Tristan Boersma met de schrik vrij. Diezelfde Boersma kreeg een aantal minuten later hulp van de lat toen Yannick Cornelisz na een overtreding van Patrick van der Veen een vrije trap mocht nemen. Cornelisz kwam later nog een keer in de buurt, toen hij na een vrije trap van Kevin van Essen mocht inkoppen.

Na die kopbal resulteerde een snelle spelhervatting in de openingstreffer, waarbij Gabriël Fernando de bal voorgaf en spits Gerben Visser zijn reputatie waarmaakte. Via de binnenkant van de paal kopte de goaltjesdief raak, maar de vreugde aan Sneker zijde hield niet lang stand. Vijf minuten later kwam NSC Nijkerk namelijk al weer langszij, toen de ONS-defensie de bal niet goed wegkreeg en Redouan Hazzat doelman Boersma met een fraai boogbal het nakijken gaf (1-1).

ONS Sneek leek het antwoord snel uit de mouw te schudden, maar middenvelder Han Van Dijk vond doelman Theodorus Velanas op zijn weg en linksbuiten Rik Weening schoot na een interceptie voorlangs. Zo leek de rust met een gelijke stand in te gaan, maar het venijn zat ook deze keer in de staart. Op slag van rust kreeg Visser de bal namelijk nog een keer voor de voeten en vanuit een moeilijk hoek haalde hij nog een keer de trekker over, waarbij de kogel (lees: de bal) via verdediger Timo Schefczyk net genoeg afweek om Velanas voor de tweede keer te passeren.

Na die opsteker verwachtte alles en iedereen een reagerend NSC maar de ploeg van trainer Jan Vlap kwam niet echt in problemen. Integendeel, de betere mogelijkheden waren voor ONS Sneek, maar Rik Weening schoot na voorbereidend werk van Joran Swart naast en een "stift" van de voor Weening in de ploeg gekomen Mark Westra belandde op de dwarsligger. Nadat Van Essen aan de andere kant met een vrije trap voor enige dreiging zorgde, kreeg een andere invaller bij ONS Sneek i.c. Rico Cordes een aantal keren de mogelijkheid om de wedstrijd in het bekende slot te gooien. Cordes slaagde er echter niet in om Velanas voor de derde keer te passeren en dat laatste lukte ook Westra niet, toen hij het van afstand probeerde.

Zo bleef het billen knijpen, te meer omdat NSC Nijkerk in de slotminuten nog een paar keer gevaarlijk aandrong. Doelman Boersma wilde echter van geen wijken weten en .voorkwam dat Kevin van Essen op het bord verscheen. In blessuretijd hield de goalie bij een kopbal van invaller Steven van Zanten met een prima redding zijn ploeg andermaal overeind en luttele tellen later had ONS Sneek de eerste uitzege binnen gehengeld. Met die overwinning die overigens verdiend was, steeg ONS Sneek dat komende zaterdag Buitenpost ontvangt, in de hoofdklasse B naar de tiende plek met evenveel punten als de nummers zeven, acht en negen.

N.S.C. Nijkerk - ONS Sneek 1-2 (..-..)

Doelpunten: 0-1 Gerben Visser (29.), 1-1 Redouan Hazzat (33.), 1-2 Timo Schefczyk (45.-e.d.)

​Scheidsrechter: S. van der Vrande

​Gele kaart: Hoessein Jabir (NSC Nijkerk), Patrick van der Veen, Joran Swart (ONS Sneek)

Opstelling N.S.C. Nijkerk: Theodoros Velanas, Timo Schefczyk (81. Steven van Zanten), Rik Doppenberg, Mauro Peter, Renee Troost, Yannick Cornelisz, Kevin van Essen, Hoessein Jabir, Anass Ghadari (73. Dean Lorenz), Mohammed Ajlach (64. Eyup Terlemez) en Redouan Hazzat

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen, Glenn Buma, Simon de Laat, Wesley Tankink, Han van Dijk, Rik Weening (71. Mark Westra), Gerben Visser (71. Rico Cordes) en Nick Kleen (83. Jermaine Bregita)

Bron: https://pengel.weebly.com/