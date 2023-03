Gerard van Leeuwen benoemd tot erelid O.N.S. Sneek

Gerard, die lid van onze club is vanaf 1971, is al in 1999 zeer terecht vanwege zijn toen ook al lange staat van dienst benoemd tot lid van verdienste bij O.N.S. Sneek.

Gerard werd in 1978 al vrijwilliger van O.N.S. Sinds zijn benoeming tot lid van verdienste is hij onverminderd actief voor de club gebleven in diverse functies. Hij was onder andere begin jaren 2000 actief als jeugdleider en jeugdtrainer van diverse elftallen. Ook is hij vele jaren actief geweest in meerdere rollen in de jeugdcommissie en in de technische commissie. Zijn meest recente functies zijn dat hij in 2018 lid werd van de fusiecommissie en in 2020 trad hij toe tot het hoofdbestuur. Hij is daar de afgelopen jaren actief geweest als bestuurslid Beleidszaken en Communicatie.

Voorzitter Joan van der Veen: “Gerard van Leeuwen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur van onze club in de afgelopen 3 seizoenen. Een periode waarin we met grote uitdagingen werden geconfronteerd. Zijn realistische kijk, zijn vermogen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en de humoristische manier waarop hij dat deed maakt dat we samen een erg leuke periode hebben gehad. Hij zet zich al een enorm aantal jaren in diverse vrijwilligersfuncties in voor O.N.S. De waardevolle samenwerking in de afgelopen jaren leidde uiteindelijk tot het inmiddels gepresenteerde beleidsplan Samen Vitaal Vooruit, een koers waar de club de komende jaren weer mee vooruit kan. De club is deze oer O.N.S.’er dan ook veel dank verschuldigd”.

Op zijn kenmerkende manier gaf Gerard in de laatste bestuursvergadering aan dat hij graag actief blijft als vrijwilliger op de club en wel als de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte mediacommissie. En dat hij zich blijft inzetten voor de totstandkoming van de plannen die er zijn rondom Sportpark Harinxmaland.