SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Geoffry Schippers van ZWF: "De markt is weer flink in beweging. Dat merken we op alle fronten. We zijn er zeker weer aan toe om weer te netwerken en willen ook ogen en oren ophouden voor wat betreft marktontwikkelingen. De markt komt op stoom, we moeten daarom blijven kijken naar ambitieuze vakmensen die ons team kunnen aanvullen. We hebben dus handjes nodig om onze creatieve werkzaamheden uit te voeren. Wij zijn een creatief sign- en reclamebedrijf dat veel waarde hecht aan teamcultuur. Als je interesse hebt in het sign-vak, dan zou je ons niet voorbij mogen lopen. Het mooie aan dit vak is om een klantenvraag op een creatieve manier in te vullen. En met je eigen productieteam werken aan een oplossing die de klant tevredenstelt. Dus van ontwerp, realisatie tot daadwerkelijke uitvoering.

Binnen ZWF hebben wij ook een webshop, namelijk, www.photogifts.nl. Photogifts is een eigen merk en alles wat er technisch ontwikkeld is, wordt binnen ZWF geprint, gefreesd en verstuurd. Photogifts bokst online op tegen grotere partijen zoals Fotofabriek. Je blijven onderscheiden met hoge kwaliteit in deze branche vergt een creatief team die meedenkt in nieuwe producten of product aanpassingen en zal door ons marketingteam goed in de markt gepositioneerd moeten worden. Photogifts.nl is specialist in grootformaat in combinatie met een hoge kwaliteitsprint geschikt voor binnen en ook buiten.

Nieuw binnen ZWF is de bedrijfstak Wrappers. Wrappers is een team van specialisten die auto’s volledig wrapt, tint of ontchroomd. Naast het wrappen van auto’s, wrappen we veel sloepen en keukens. Dit zijn snelgroeiende markten waar personeel voor nodig is met twee rechterhanden. Zie ook www.wrappers.nl voor de mogelijkheden die hier geboden worden."

