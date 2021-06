Genieten van uitzicht en ervoor betaald krijgen? Beachclub Sneek zoekt bedieningsmedewerkers en een zelfstandig werkend kok!

SNEEK - In 2020 opende Beachclub Sneek haar deuren op de unieke locatie aan de haven van het Sneekermeer. Beachclub Sneek heeft een modern terras en een sfeervol interieur, waar je tot in de late avond kunt genieten van het prachtige uitzicht over het meer. Hoe mooi is het als je daar ook nog voor betaald krijgt?

Bediening fulltime & parttime

Wil jij bruin worden en geld verdienen tegelijk? Dat kan bij Beachclub Sneek. Zij zoeken toppers die het team komen versterken in de bediening!

- minimaal 16 jaar

- ervaring is geen vereiste (zij leren het je wel)

- flexibel

zonnebrand is aanwezig!

Zelfstandig werkend kok fulltime & parttime

Heb jij een passie voor lekker eten en hou je ervan om andere mensen te verassen met de lekkerste gerechten? En lijkt het je leuk om te koken in een keuken met uitzicht op de watersportwalhallah van Friesland? Dan is deze vacature voor jou op het lijf geschreven, want Beachclub Sneek zoekt een zelfstandig werkend kok! Fulltime of parttime is beide mogelijk.

Naast het (voor)bereiden van de gerechten van de lunch- en dinerkaart ben je verantwoordelijk voor het continue verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en de service, dit in samenwerking met de rest van het team.

Interesse? Mail je CV + motivatie naar info@beachclubsneek.nl